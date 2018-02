Congo-Kinshasa: Elections 2018 - NANGAA sensibilise les cadres et militants de la plateforme «Le Centre » et du PALU

La tension monte d'un cran entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plus »

Le Président de la CENI n'a pas manqué de répondre aux différentes préoccupations des cadres du PALU notamment sur l'autonomie de la machine à voter ; les dispositions prises en cas de panne technique ; l'accompagnement des personnes avec handicap ; le risque d'incompatibilité entre le nombre des bulletins dans l'urne et les résultats de la machine à voter ; les contraintes du calendrier électoral ; le seuil d'éligibilité ; etc.

Reprenant à son tour la parole, Corneille NANGAA YOBELUO a salué les débats qui s'organisent autour du processus électoral. Signe de la vitalité de la scène politico-sociale de la RD Congo et de l'intérêt de tous à la bonne tenue des échéances électorales. Le Président de la CENI a particulièrement rassuré tous les cadres du PALU de la ferme volonté de son institution à organiser les élections d'ici le 23 Décembre 2018. Occasion également pour inviter cet important parti politique à une appropriation active du processus électoral. Chacun devrait jouer sa partition à insister le Président de la CENI : « à la CENI d'assurer la sensibilisation des électeurs. Aux partis politiques, la tâche est d'assurer la formation des militants et leur mobilisation en vue de la conquête du pouvoir dans un contexte électoral apaisé ».

Les dates phares du calendrier électoral, les avancées de la loi électorale promulguée par le Chef de l'Etat et surtout les avantages de la machine à voter ont été longuement exposés aux participants. Pour le Président de la CENI : « le vote assisté par la machine à voter permet notamment de réduire sensiblement le coût global des élections, de fiabiliser davantage les résultats du vote, de gagner du temps, de transmettre les données et de supprimer la fraude ».

Placée sous le leadership du député national Germain KAMBINGA, la plateforme «Le Centre » a son siège dans la commune de Kalamu. Le Centre regroupe plus de 16 partis politiques (dont 5 en instance d'agrément), 50 associations ainsi que des personnalités indépendantes. Le Président de cette plate-forme a clairement circonscrit l'objectif de cette invitation lancée au Président de la CENI : « Nous souhaitions avoir les bonnes informations à la source sur les avancées du processus électoral et les explications sur les bien-fondés ainsi que les avantages de la machine à voter ».

Après son point de presse du 31 janvier 2018 annonçant la clôture des opérations de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille NANGAA YOBELUO, démarre la sensibilisation des regroupements et partis politiques au calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter en perspective des élections prochaines. Ce samedi 03 février 2018, Corneille NANGAA YOBELUO a été l'invité de la plate-forme « Le Centre » et du Parti Lumumbiste Unifié (PALU).

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.