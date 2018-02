Avec l'appui du Projet de Renforcement de la Rédévabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit-Congo), à travers le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF), la Société Civile, sous la supervision du Réseau Gouvernance Economique et Démocratie (REGED), en collaboration avec l'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP), organise du 5 au 8 février au Pullman Hôtel à la Gombe, les séances de restitution de l'analyse de la loi de finances 2018 par la société civile.

Au cours de ces assises, il sera question de rendre compte des conclusions de la société civile à la société civile élargie sur le projet de loi de Finances 2018 en vue d'amorcer le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des citoyens dans la prochaine loi de Finances 2019. Il sera également question pour les participants d'être informés sur les analyses et recommandations faites par la société civile en leur faveur en rapport avec le projet de loi de Finances 2018 mais, aussi, les impliquer dans l'expression de leurs priorités concernant les budgets publics et leurs suivis. Six groupes ont été constitués, à savoir : les mines, les infrastructures et travaux publics, l'éducation, la santé, l'agriculture ainsi que la sécurité.

Représentant le Coordonnateur du Coref, Georges Tshonza a, dans son mot, félicité les organisations de la société civile pour le travail excellent produit en procédant à l'analyse du projet de loi de Finances publiques 2018. Ensuite, il a appelé à la responsabilité de la société civile dans le processus budgétaire. Processus qui, selon lui, engage non seulement le gouvernement et l'Assemblée nationale mais, également, les citoyens dans leurs différentes composantes.

Réactions

Me Erick Kasongo, Président du cadre de concertation et participant, a salué cette initiative de la société civile qui permet à ce qu'elle participe à la gestion de la chose publique. En ce qui concerne le groupe infrastructures et travaux publics, il a souligné que le rapport de l'analyse est un bon départ. Cela montre le souci qu'a la société civile à pouvoir embraser la question, mais c'est une occasion de pouvoir l'enrichir avec des commentaires additifs afin de lui donner large compréhension.

Madame Gabriel Perrot, participante, a laissé entendre que ça été toujours la volonté de la société civile de restituer les travaux d'analyses des projets de loi de Finances à tous les niveaux depuis quelques années.

D'après elle, c'est pour restituer à la base les efforts qui ont été fournis par la société civile afin de rendre l'information budgétaire accessible à tous.

Concernant le secteur des mines, elle a souligné que l'analyse a porté sur les recettes provenant de la DGRAD. Le secteur minier est un secteur où la fraude est intempestive. Pour mettre fin à cela, il faut encadrer les perceptions des axes générateurs activés, lutter contre la fraude. Ce qui permettrait à ce que les axes générateurs génèrent plus de moyens. Il faut également activer les axes générateurs non activés afin de maximiser les recettes dans le secteur des mines. Pour le secteur de l'agriculture, Baudouin Tshombe, participant, a loué cette initiative qui permet de comprendre comment les choses se gèrent sur le plan budgétaire en RD. Congo. Il a déploré le fait que le budget 2018 ait été réduit dans le secteur de l'agriculture. Or, c'est un secteur très important dans la vie d'une nation. Il suggère que le ministère de l'agriculture et du développement rural forme un bloc afin de relancer l'économie agricole. «La société civile est un partenaire du Gouvernement et non un adversaire. Elle doit collaborer avec le gouvernement pour améliorer surtout le secteur agricole», a-t-il insisté.

Pour rappel, la société civile, en publiant le rapport d'analyse du projet de loi de Finances 2018 a constaté que les besoins prioritaires de la population n'ont pas été pris en compte surtout dans les secteurs de l'éducation, mines, santé, infrastructures et travaux publics, agriculture et sécurité.

A titre d'exemple, pour l'agriculture, la société civile a constaté une réduction de 2,6% en 2018 ; une légère augmentation de 8,14% en 2018 dans le secteur de la santé, une diminution de 11,48% en 2018 pour le secteur de la sécurité...