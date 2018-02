Congo-Kinshasa: AJPC - Aimé Ntambue lance la formation d'hôtellerie et de la restauration au CWB

Après sa sortie officielle l'année dernière, l'Association des Jeunes Progressistes du Congo -AJPC- ne veut pas jouer au figurant. Elle vient de lancer ce lundi 5 février 2018 un module de formation à l'intention des jeunes sur l'hôtellerie et la restauration.

La formation se clôturera le vendredi prochain et sera sanctionnée par une cérémonie de remise des brevets aux participants. Dans son mot de bienvenu à la cérémonie d'amorce de ce programme, au Centre Wallonie Bruxelles, Aimé Ntambue, président de cette institution qui se veut avant-gardiste dans la défense de la cause de la jeunesse, a insisté sur la prise en charge efficiente des jeunes qui représente 70% de la population globale de la RDC. Pour cette tête d'affiche de l'AJPC, cette formation est inscrite dans le cadre d'une contribution aux renforcements des capacités des jeunes Congolais afin de leur permettre d'intégrer le milieu professionnel sans embuches.

L'AJPC se veut une institution qui défend sans faille la cause de la jeunesse Congolaise. Elle croit fermement que le développement de la RDC doit passer par la jeunesse parce qu'elle est majoritaire à l'ère où la main d'œuvre et la population active sont des paramètres impérieux pour jauger le potentiel humain d'un pays. Il souhaite, à cet effet, que les autorités du pays fassent de leur mieux pour que les jeunes se sentent à l'aise dans la société.

Bien avant ce module de formation en art culinaire et de l'hébergement, cette association a eu déjà à former 33 jeunes par le truchement de l'un de ses partenaires "clinitec". Ladite formation a été axée sur la construction. Elle ne s'est pas limitée à la formation, cette organisation a, également, assuré leur suivi jusqu'à trouver de l'emploi, in globo, aux participants. Et, dans le cadre de l'autosuffisance de la RDC face au monde, dans le domaine de l'hébergement, de la construction, l'AJPC entend créer une société de fabrique de blocs ciment, toujours en vue d'assurer la réinsertion intégrale des jeunes Congolais dans le monde professionnel.

Pour cette nouvelle session qui sera assurée par Mr Alexis Ngoti, 30 jeunes, filles et garçons, seraient déjà enregistrées. En outre, les notions du droit et de la communication seront adjointes à cette formation, question d'assurer une bonne réinsertion sociale des participants. A la fin de la formation, les participants auront le privilège de passer leur stage à l'Hôtel Pullman et dans d'autres institutions similaires de la capitale. Pour sa part, Aimé Ntambue s'est réjouit de la présence massive des participants et a souhaité bon vent à ces assises.