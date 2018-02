La tension monte d'un cran entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plus »

La compagnie belge desservait Kinshasa chaque jour, de lundi à dimanche, privilégiant des voyageurs en provenance de cette ville. Elle était la seule à assurer des vols directs entre Kinshasa et Bruxelles. Le changement de son programme de vols devrait avoir une conséquence financière certaine pour elle et sur les agendas et les habitudes des voyageurs.

Dans un courrier du directeur de l'aviation civile, Jean Tshiumba Mpunga, adressé à la représentante de Brussels Airlines, il est exigé à cette compagnie de réduire ses vols hebdomadaires à destination de Kinshasa de sept à quatre, à partir du 5 février. Selon AFP, cette décision est motivée par l'absence "de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la République démocratique du Congo (RDC) et le royaume de Belgique. La compagnie d'aviation regrette que ses passagers soient victimes de cette mesure et promet de leur trouver une solution.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.