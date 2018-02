Congo-Brazzaville: Budget 2018 - L'Etat prévoit d'atteindre cinq objectifs

La montée du champ pétrolier Moho-Nord, avec une production attendue autour de cent mille barils/jour, explique ce frémissement, malheureusement contrarié par la croissance du secteur non pétrolier qui demeurerait négative en 2018, avec un taux estimé à -6,3% contre -9,2% en 2017 et -3,2% en 2016.

Le document note que l'activité économique du Congo cette année s'établirait à 0,7%, marquant ainsi sa sortie de la récession, après la chute enregistrée en 2016 et qui devrait être plus importante en 2017.

Le rapport n°8 de la commission économie et finances du Sénat, adopté le 19 janvier à Brazzaville, a révélé que le projet du budget de l'Etat exercice 2018 prévoit d'atteindre cinq objectifs, dont la réduction du déficit primaire hors pétrole, la discipline budgétaire ainsi que la rationalisation de la dépense, l'amélioration des performances des régies financières, la maîtrise de la politique d'endettement et gestion rigoureuse de la dette et enfin, le renforcement du système financier.

