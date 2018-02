Congo-Brazzaville: Excursion - Des enfants de troupe à la découverte de la cité scientifique (ex-Orostom)

Une délégation des élèves de l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc a visité l'Institut national de recherche en sciences naturelles et exactes, le 5 février à Brazzaville, pour acquérir des connaissances et informations sur le domaine de la biochimie et de la biotechnologie.

La délégation de soixante-treize personnes, conduite par le directeur des études, Raoul Ngassaki, a été constituée des élèves de terminale, première et seconde. Elle a saisi l'opportunité de comprendre toute la procédure de s'approprier les métiers de la recherche scientifique et surtout de l'innovation technologique, avec un accent particulier sur les spécificités de chaque structure. Les encadreurs ont mis en avant, par exemple, dans le domaine de la santé, les différentes méthodes de thérapies, notamment le moyen de caractériser les différents médicaments utilisés pour soigner l'humain.

« Au niveau de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, les enfants de troupe ont découvert qu'au Congo, on peut faire de la technologie de l'ADN, c'est-à-dire, cette technologie qui permet, par exemple, de découvrir et de trouver les assassins grâce à la police scientifique », a déclaré le Dr Aimé Christian Kayat, conseiller au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Il a souligné que le ministère tient à créer, sur ce site, des conditions pour que les jeunes puissent aussi s'approprier le métier de la recherche.

Il convient de mentionner qu'il y a des recherches en cours pour essayer de mettre en place une plate-forme de biologie moléculaire pouvant donner des biens et services en matière de police scientifique. Le ministre de la Recherche scientifique, pour sa part, a indiqué à l'endroit des visiteurs qu'ils sont l'élite du pays. « Vous avez le droit et le devoir de tout connaître », a-t-il conclu.