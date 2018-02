Congo-Brazzaville: Formation à distance - La mise en ligne des cours décongestionne les salles de classe

L'atelier de sensibilisation à la nouvelle donne pédagogique aux enseignants de l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) a été ouvert, le 5 février à Brazzaville, par le chargé du développement stratégique de cet établissement, Marcel Mbaloula.

La formation sur la sensibilisation à la mise en ligne des cours est organisée du 5 au 7 février, par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), avec la collaboration de l'ESGAE. L'initiative permet d'éviter la pléthore des étudiants dans les salles de classe ; aux étudiants de consulter les cours à domicile à travers la plate-forme de l'établissement. La première journée a été consacrée à la partie théorique sur « Les éléments pédagogiques dans la conception d'une ressource pédagogique numérique », le thème « L'introduction à la conception technique d'un cours en ligne : scénarisation », ainsi que sur la communication « Concevoir un cours sur la plate-forme moodle ».

Les journées suivantes sont réservées à la pratique. Elles porteront sur la « Scénarisation d'un cours » et « La mise en ligne d'un cours Moodle ». Le Pr Hilaire Nkounkou a expliqué, dans sa communication sur « Les éléments pédagogiques dans la conception d'une ressource pédagogique numérique », les stratégies d'apprentissage, le suivi de l'apprenant, les fonctions et les activités du tuteur dans le dispositif de formation en ligne et bien d'autres. L'orateur a invité les enseignants à étudier et analyser les besoins de formation pour la mise en ligne des cours. Selon lui, la conception du cours est une procédure de longue haleine. Elle fait appel à la réflexion.

Le rôle de l'enseignant, a-t-il poursuivi, est de faciliter l'apprentissage et d'orienter l'apprenant en créant un espace d'interaction en vue d'un suivi. « L'apprentissage en ligne a des contraintes qui poussent l'étudiant à travailler dans le délai », a-t-il indiqué. Le responsable du Campus, nouvel espace universitaire francophone, Achille Benjamin Sompa, a présenté l'AUF, et énuméré les défis soulignés dans les nouvelles stratégies de l'agence. Ces défis sont axés sur la qualité de formation, la recherche et la gouvernance, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés ainsi que le renforcement du rôle économique, social et culturel de l'université.

Achille Benjamin Sompa a souligné que ces cours mis en ligne seront protégés par l'enseignant qui détient son mot de passe dont le tuteur donnera à ses étudiants afin de les préserver du plagiat.

Notons que l'AUF est l'une des associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle regroupe plus de 850 institutions membres dont 350 en Afrique. Au Congo, quatre établissements seulement sont membres, dont l'université Marien-Ngouabi et l'ESGAE.