Congo-Brazzaville: Transferts - Hugo Konongo signe pour 18 mois en faveur du Cherno More Varna

Ce rebond sous les ordres d'Ilian Iliev, ancien international bulgare devenu entraineur du Cherno More, est donc une aubaine pour celui qui espère également retrouver la sélection congolaise, comme l'a confié à la presse locale son agent Walid Bouchenafa, qui a également travaillé avec Karl Madianga, Cédric Nanitelamio et Rahavi Kifoueti.

Dans le Val-de-Marne, l'ancien Bordelais débute sur le terrain pour finalement perdre sa place, être écarté du groupe et résilier son contrat. Sa saison 2016-2017, à Sedan en National, ne sera pas plus réussie (10 matchs, dont 9 comme titulaire avant de disparaître des feuilles de match).

