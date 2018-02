Congo-Brazzaville: Religion - Les leaders territoriaux de l'Armée du salut rencontrent les fidèles de la ville océane

La réunion de sanctification a mis fin, le 4 février, au stade Tata-Loboko, à la visite pastorale effectuée à Pointe-Noire.

Pendant cinq jours, les commissaires Onal et Edmane Castor, respectivement chef du territoire et présidente territoriale du ministère féminin, ont partagé avec les fidèles de la division de Pointe-Noire de l'Armée du salut l'évangile, les louanges, l'adoration, les chants en honneur à Jésus Christ «Nous avons pour mission de visiter les divisions, les districts et les sections. Nous avons choisi de visiter Pointe-Noire, parce que l'année dernière on n'a pas pu le faire. Nous sommes donc ici pour prêcher l'évangile et encourager les fidèles à rester attachés au seigneur Jésus Christ.», ont-ils expliqué.

Près de 7 800 personnes ont pris part à cette réunion de sanctification tenue sur le thème annuel de l'Armée du salut «Tous ensemble, élevons plus haut l'étendard de Jésus Christ ». La prière, la prédication, les louanges, l'adoration, l'intercession ont été au rendez-vous de cette journée qui a commencé par un cortège de témoignages de l'hôpital de base de Tié Tié, au stade Tata-Loboko, sous fond de la musique de la fanfare, de la chorale, des tambourinaires séniors, des Booth divisionnaires...

Le commissaire Onal Castor a loué la grande mobilisation des fidèles de l'Armée du salut. « Nous avons célébré Dieu dans une ambiance spirituelle, une ambiance de grande célébration de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu et nous avons pu remarquer que l'Armée du salut est vraiment mobilisée à Pointe-Noire. Le commandant divisionnaire, Hervé Michel Ahouyanganga, est en train d'abattre un grand travail ici et cela est à l'honneur de Jésus Christ », a-t-il témoigné. Et d'inviter les salutistes à être fidèles car « un homme fidèle est comblé de bénédiction ».

Très prochainement, l'Armée du salut va s'implanter officiellement au Gabon et plus tard au Cameroun, a dit Onal Casto, avant d'ajouter que l'Armée du salut est aussi une organisation qui participe aux œuvres sociales. Signalons que lors de de sa visite à Pointe-Noire, le chef du territoire, après l'entretien avec Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, a ouvert le poste salutiste de Vindoulou et dédicacé la salle de Mbota.