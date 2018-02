Togo: Fabre n'entend pas voir le pouvoir s'ériger en sélectionneur

Responsable du MAET (Mouvement des Artistes Engagés du Togo), et ancien candidat déclaré à… Plus »

« Si toutes les mesures d'apaisement réclamées sont respectées, on peut démarrer les discussions », ainsi résumée la position du président de l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement) et député à l'Assemblée nationale. Il entend faire une évaluation à la date du 15 Février pour voir si ces mesures sont respectées.

Et d'ajouter, en substance, « nous voulons un dialogue entre le pouvoir et la Coalition, sans que l'un puisse imposer à l'autre la composition de sa délégation ».

Et donc les autres partis politiques en dehors de ces deux bords sont exclus des discussions, à moins que le pouvoir compte les mettre dans sa délégation comme ses membres en non des membres de l'opposition.

Cet avis il l'a donné samedi dernier au terme de la marche de la Coalition des 14 partis de l'opposition. Pour le candidat malheureux à la présidentielle de 2010 et aussi celle de 2015, selon les résultats donnés par la CENI et avalisés par la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre, il faudra aller à une dialogue directe avec facilitateur entre rien qu'entre le pouvoir en place et la Coalition.

