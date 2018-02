Togo: Adja Mofo est prêt à chanter pour UNIR...

Elle n'est pas à l'avant-garde des derniers mouvements sur le Campus de Lomé et celui de Kara mais, la… Plus »

« Si à la sortie de dialogue, on nous revient avec un gouvernement d'union et non des résolutions pour un changement de la donne au Togo, le hardcore reviendra encore plus au devant de la scène », telle est sa position.

Evoquant l'actualité du dialogue politique qui s'ouvre le 15 Février prochain, entre les acteurs politiques, la Coalition des 14 partis de l'opposition, dont ensemble avec certains de ses collègue, ils ont participé et chanté à leurs manifestations, et le gouvernement togolais, celui que l'on surnomme Adja Mofo, titre de l'une de ses compositions, met une couche de pression aussi bien sur le pouvoir que sur ceux qui représenteront cette coalition autour de la table.

