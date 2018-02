Cameroun: A l'image des championnats nationaux

En tant que compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) est en quelque sorte le baromètre permettant de jauger le niveau du football pratiqué dans différents pays.

Selon certains observateurs, le déroulement de la compétition, à travers les matchs disputés, les résultats obtenus sur le terrain et le classement global à l'issue du tournoi ne doivent rien au hasard. C'est le reflet, plus ou moins fidèle, de la qualité d'organisation des différentes ligues nationales ainsi que des acteurs (joueurs et encadreurs) qui les animent.

On en veut pour preuve le fait que les pays qui ont inscrit jusqu'ici leur nom au palmarès de la compétition ne sont pas forcément ceux qui possèdent les plus forts contingents de joueurs évoluant dans les plus grands championnats professionnels d'Europe ou d'ailleurs. Les vainqueurs ont pour particularité d'avoir des championnats nationaux relativement bien organisés, avec des clubs aux structures solides ainsi que des sélections nationales actives dans toutes les catégories.

Rien d'étonnant dès lors que certaines grandes nations de football comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte ou le Ghana soient totalement absentes du palmarès et ne disposent plus de clubs performants au niveau continental. A contrario, des équipes « moyennes » comme celles de la Libye, de la Tunisie de la RDC ou du Maroc ont déjà remporté au moins un trophée.

Le paradoxe n'est qu'apparent, dans la mesure où c'est aussi dans ces pays que l'on retrouve des clubs bien structurés comme Espérance de Tunis, le Wydad de Casablanca ou le TP Mazembe qui dominent la Champion League africaine des clubs depuis des années.

Ce qui revient a constaté que les pays présents au dernier carré du CHAN 2018 (Maroc, Nigeria, Soudan, Libye) ont déjà expérimenté avec succès le professionnalisme. Contrairement à bien d'autres, où la saison sportive 2018 tarde encore à démarrer.