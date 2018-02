Cameroun: Open Orange de golf - Presley Nji sur la première marche

Dr Baba Wame, Enseignant de cyber-journalisme et de TIC à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de… Plus »

Outre ces catégories, on retrouvait également le mixte débutant, les juniors et les enfants. L'initiation des tout petits au swing et au bunker s'est effectuée sur des parcours réduits. Singulièrement en atelier, en quatre et six trous. Une volonté de juvénilisation qui participe à terme à briser l'image élitiste de cette discipline sportive.

Dans les catégories amateurs, l'open a vu la participation de quelques noms du mouvement patronal et de la représentation nationale. Dans la deuxième série Messieurs, le sénateur David Siegfried Etame Massome a terminé à la deuxième marche du podium. Chez les séniors regroupant les plus de 60 ans, l'honorable Jean Simon Ongola a occupé la troisième place.

Durant quatre jours, ils ont promené leurs clubs sur les pentes du mont Febe. Malgré le parcours particulièrement rude et à la teinture chaude en cette saison sèche, Presley Nji réussira à tirer son épingle du jeu. Sur le podium, le vainqueur de l'open international de golf de Yaoundé en 2016 devance Nlareb Issa et Michel Boula Boula.

Conviviale et intergénérationnelle. L'Open Orange a livré son verdict dimanche dernier au Golf club de Yaoundé. Pour cette 9e édition, le record de 135 participants provenant des villes de Yaoundé, Douala, Tiko et Bamenda, a été enregistré. Un effectif total dans lequel figuraient 23 professionnels.

