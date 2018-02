Congo-Kinshasa: La directrice régionale de l'OMS formelle - « Le cancer n'est pas encore vaincu ! »

A l'occasion de la commémoration de la Journée Mondiale du Cancer 2018 célébré le 4 février de chaque année, Dr Moeti Matshiso, directrice régionale de l'OMS, a appelé de nouveau les Etats à s'unir et à conjuguer plus d'efforts pour mieux lutter contre le cancer qui cause la mort de 8,8 millions de personnes dans le monde et qui est la deuxième cause de mortalité.

A travers cet appel, Dr Moeti souligne que jusqu'à présent bataille pour réduire l'impact du cancer reste encore longue, les efforts entrepris au niveau de l'échelle mondiale.

A cette occasion, on a indiqué que le cancer est responsable d'un 1/ de décès. Pourtant, il peut être évité suite à plusieurs facteurs risques tels que le surpoids, la faible consommation des fruits légumes, le manque d'exercices physiques, le tabagisme et l' nocif de l'alcool.

Elle a fait noter que cette année est importante. Car, elle la fin de la campagne : « Nous pouvons, je peux », initiée il y a cela 3 ans et qui a exhorté les individus, les sociétés et les Etats prendre des mesures conséquentes pour réduire l'impact du cancer.

En RDC, le coordonnateur national de l'Ong ASSICAS RDC, Katshunga, a parlé du rôle de sa structure qui milite depuis 2009, faveur de la lutte contre le cancer du sein et celui du col l'utérus en RD Congo. Il a appelé les autorités congolaises à prise de conscience, face à cette maladie et à mieux s'impliquer la prévention par rapport à la lutte contre le cancer de générale.

Du point de vue du Coordonnateur d'ASSICAS RDC , la situation cancer reste à la fois inquiétante et très déplorable, au niveau de capitale Kinshasa et en provinces.

En marge de cette Journée mondiale contre le cancer 2018, Kasthunga a aussi condamné cette manie du gouvernement et des ONG ne s'impliquer dans la lutte que lors des journées commémoratives lieu et place d'une lutte continue. Il a ajouté qu'il n'y aura une vraie lutte sans l'implication des décideurs.

Il a signalé qu'il était regrettable de constater que 80 à 90 % patients des cancers étaient toujours évacués par des des soins vers l'étranger au stade tardif, 3 et 4 très souvent, comme résultats, de nombreux cas de décès.

A la lecture de la situation faite par l'opinion, il est clair que RDC présente un tableau sombre par rapport à la lutte contre cancer. Cela se justifie par plusieurs facteurs, dont entre autres, sous-information de la population, la faiblesse des hospitalières en équipements appropriés pouvant permettre de traiter des cas de cancers, aussi bien au niveau de la capitale qu' provinces, alors que le traitement lui-même reste très coûteux, la prise en compte des registres de cancers dans les hôpitaux généraux référence l'incapacité sociale des malades d'accéder aux appropriés, faute de revenus convenables, ainsi que la non des membres du gouvernement et principalement du ministère de tutelle, faute d'un budget conséquent, etc.