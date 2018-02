Cameroun: « Un moyen d'atteindre prioritairement les jeunes »

interview

Dr Baba Wame, Enseignant de cyber-journalisme et de TIC à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic).

Quel est l'apport des réseaux sociaux pour les hommes politiques ?

L'apport des réseaux sociaux est multiforme pour les hommes politiques. Ils leur permettent d'influencer, de communiquer et d'agir rapidement en cas de crise. En plus d'être un canal de communication politique rapide et efficace, ils offrent également l'opportunité aux hommes politiques d'échapper à toute connivence supposée de la part des médias. Pour beaucoup, les médias cherchent à influencer et à s'approprier les hommes et femmes politiques qui leur semblent convenables. Par conséquent, ceux-ci adaptent leurs comportements et leurs décisions en fonction de leur accueil par les médias.

Les réseaux sociaux représentent un véritable moyen pour les hommes politiques d'exprimer leurs propres pensées. Bien évidemment, les contenus diffusés sont validés, dans la majorité des cas, par leur équipe de communication. Autre valeur ajoutée, les communications des hommes politiques via leurs différents comptes sociaux ont toutes les chances d'être partagées par les médias traditionnels et de faire du « buzz ».

Quelle cible peuvent-ils atteindre à travers ces réseaux ?

Via les réseaux sociaux, les hommes politiques peuvent atteindre prioritairement les jeunes, en l'occurrence ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, appelés génération Y et ceux nés entre le milieu des années 1990 et la fin des années 2000, surnommés la génération Z. Fort heureusement pour les hommes politiques, ces générations sont des cibles à forte valeur électorale.

Comment les hommes politiques peuvent-ils efficacement investir ces réseaux ?

Il faut déjà qu'ils sachent que les réseaux sociaux existent. Il y a encore au Cameroun en 2018, des responsables de partis politiques qui n'ont pas d'adresse e-mail, ne parlons pas de comptes de réseaux sociaux. Probablement, pour des raisons générationnelles, certains de nos hommes politiques abordent avec une certaine méfiance les réseaux sociaux. Pour ceux des hommes et femmes politiques qui ont déjà investi le web 2.0, le bilan est très mitigé. L'usage qu'ils en font reste très basique et essentiellement informationnel.

Le professionnel de la politique a obligation désormais de connaitre l'usage des réseaux socio-numériques, des formidables outils qui suppriment les frontières et donnent l'information en temps réel. L'impact et la réussite de ces nouveaux outils numériques dépendront de l'efficacité de l'homme politique. La réussite de toute campagne en communication politique dépend du message, du medium de communication et de la capacité à toucher la masse populaire, le génie de l'équipe de communication fera le reste. A l'orée de grands rendez-vous électoraux qui se profilent à l'horizon dans notre pays, le degré d'appropriation des réseaux sociaux par les différents candidats sera un atout majeur.