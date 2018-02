Sénégal: Résistance aux antibiotiques - Des praticiens outillés par la FAO

La résistance aux antimicrobiens constitue une réelle préoccupation de santé publique. L'atelier de formation et de sensibilisation des vétérinaires et para-vétérinaires sur cette problématique ouvert hier, et organisé par la Fao, en collaboration avec l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal (Odvs), s'inscrit dans ce cadre.

En 2016, une étude de la Commission O'Neill au Royaume Uni a révélé que, chaque année, environ 700.000 décès sont liés à la résistance aux antimicrobiens. Cette étude projette qu'en 2050, la mortalité liée à ces résistances pourrait atteindre 10 millions de personnes par an dont 4,1 millions en Afrique si des mesures drastiques ne sont pas prises.

Au Sénégal, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens se décline à travers le projet intitulé : « Soutien au Programme de sécurité sanitaire mondiale dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique », financé par l'Usaid.

Organisé par la Fao, en collaboration avec l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, l'atelier de formation et de sensibilisation des vétérinaires praticiens et para-vétérinaires sur la résistance aux antimicrobiens, ouvert, hier, s'inscrit dans ce cadre. Réda Lebtahi, représentant par intérim de la Fao au Sénégal a indiqué que cette session de formation de deux jours vise à doter aux participants les compétences nécessaires pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre cette menace.

«Les vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la disponibilité et l'administration de médicaments antimicrobiens pour la santé, la production et la productivité des animaux ; et contribuent ainsi à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire des aliments et au bien-être », a déclaré Réda Lebtahi.

« L'utilisation inadéquate et inappropriée de ces médicaments favorise l'apparition et la propagation de micros organismes résistants aux antimicrobiens et constitue une grave menace pour la santé publique », a-t-il ajouté.

Selon le représentant du ministre de l'Élevage, l'utilisation d'antibiotiques dans le secteur de l'élevage est passée de 11.435 kilogrammes en 2015 à 14.547 kilogrammes en 2017, soit une hausse de 3.092 kilogrammes.

Cette évolution croissante d'agents antimicrobiens nécessite, pour Dr Khadim Guèye, « une prise de conscience quant à leur utilisation prudente, responsable et rationnelle afin d'éviter le développement des bactéries multi-résistantes ».

Pour gérer la problématique de la résistance aux antimicrobiens, a-t-il expliqué, des stratégies d'intervention doivent être intégrées à l'approche « One Health ».

C'est dans cette optique, à l'en croire, que le Sénégal s'est doté d'un Plan d'actions national multisectoriel et pluridisciplinaire qui prévoit « le renforcement des capacités des laboratoires, du personnel et un vaste programme d'information et de sensibilisation des populations sur les méfaits de la résistance aux antimicrobiens ».

Le Secrétaire général de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal, Dr Abdoulaye Somboundou a pointé deux insuffisances majeures dans le domaine technique au Sénégal : l'insuffisance des données et l'utilisation irrationnelle des antimicrobiens alors que le représentant de l'Inter-ordre des professionnels de la santé du Sénégal, Dr Mouhamadou Sow pense que le problème le plus grave pour les antibiotiques-résistants reste le sous-dosage et la durée de traitement non respectée.