Sénégal: Changements climatiques - Les chercheurs invités à innover

Compte tenu de la multiplicité des impacts des changements climatiques sur les activités agricoles, les chercheurs doivent privilégier une approche multidisciplinaire, a déclaré, hier, à l'ouverture de la première édition des journées scientifiques de l'Institut sénégalais de recherches agricoles.

La première édition des journées scientifiques de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) s'est ouverte, hier, au pôle de Hann. «Changements climatiques et développement agricole durable : stratégies d'adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la recherche ».

C'est le thème central de cette édition étalée sur quatre jours. Ouvrant les travaux, Modou Mboup, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a invité les chercheurs à faire preuve d'innovation et d'ingéniosité pour faire face aux effets du changement climatique. Selon M. Mboup, l'agriculture qui est une activité dont les résultats sont particulièrement sensibles au changement climatique a besoin d'introduire le facteur climat dans sa stratégie de développement interne.

Le Sénégal, affirme-t-il, en a fait une surpriorité car le phénomène des changements climatiques est devenu une constante. « Nous savons bien l'importance qu'il sied de donner au facteur climatique dans nos systèmes de productions agricoles.

En effet, 96 % des cultures sont pluviales et nul n'ignore le caractère aléatoire de la pluviométrie à l'échelle inter annuelle et intra-saisonnière », a déclaré Modou Mboup. Il indique que les recherches menées par le Groupe intergouvernemental d'étude sur le climat (Giec), ont montré que le climat a changé et que ce changement va se poursuivre.

« Les manifestations du changement climatique sont attendues sur la hausse des températures, la baisse de la pluviométrie et l'augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes mais surtout la dégradation des terres, menaçant ainsi la base productive de notre agriculture », a confié le conseiller technique du ministre de l'Agriculture.

Face à ces adversités naturelles, explique-t-il, la recherche a toujours travaillé pour lever les contraintes abiotiques liées au climat. C'est ainsi que la recherche, poursuit-il, s'est très tôt évertuée à sélectionner, à introduire et à domestiquer des variétés permettant de s'adapter aux contraintes hydriques et thermiques non sans inviter les chercheurs à faire preuve d'innovation.

«Compte tenu de la multiplicité des impacts des changements climatiques sur les activités agricoles au sens large, il faudra promouvoir encore davantage une approche multidisciplinaire entre les chercheurs d'une même institution mais également entre les chercheurs de différentes institutions », a déclaré Dr Alioune Fall, directeur général de l'Isra.

Selon lui, depuis des dizaines d'années, le système national de recherche agricole et agro-alimentaire s'est évertué à trouver des solutions aux contraintes biotiques et abiotiques de l'agriculture.

Il a rappelé que l'État du Sénégal s'est résolument engagé vers l'autosuffisance pour les grandes cultures comme le riz, l'arachide, l'oignon et la pomme de terre. Dr Fall soutient que pour arriver à cet objectif, la recherche a un rôle à jouer en amont notamment à travers la création de variétés adaptées et la mise à disposition de semences de pré-base de qualité.