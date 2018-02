Ils font tout de même mieux que la triplette de Fara Ndiaye qui faisait équipe avec Brahim Derwiche et Hussein Dakhlalah et qui s'est arrêtée en 16èmes de finales après avoir été battue par l'équipe nationale du Mali. Au total, ils étaient quelques 70 boulistes nationaux à se lancer dans la bataille, éparpillés qu'ils étaient parmi les 106 triplettes en lice.

Sous la houlette de Philippe Suchaud, 11 fois champion du monde qui faisait équipe avec Didier Marais et Christophe Sarriot, le trio a écarté la concurrence pour succéder à la triplette burkinabé qui avait enlevé le premier tournoi. Il a battu, en finale, une équipe mixte africaine composée du Sénégalais El Hadj Ndongo, du Béninois Marcel Bio et de l'Ivoirien Hassan Laham sur la marque de 13 à 5.

Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Tournoi international de pétanque de la Petite-Côte. Une compétition qui a réuni, trois jours durant, plus de 300 boulistes d'horizons divers avec en fin de compte, la victoire d'un trio français aux dépens d'une triplette mixte constituée d'un Sénégalais, d'un Béninois et d'un Ivoirien. La meilleure équipe sénégalaise s'est arrêtée en demi-finales.

