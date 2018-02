Sénégal: Foire internationale de Kaolack - Serigne Mboup exprime sa satisfaction

Dans un entretien qu'il nous a accordé, hier, le président de la chambre de commerce de Kaolack, initiateur de cette importante rencontre commerciale et économique, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la foire.

Serigne Mboup, le président de la chambre de commerce de Kaolack estime que le fait que le Premier ministre préside la cérémonie d'ouverture est un motif de satisfaction pour le comité d'organisation.

« A cela s'ajoute le nombre de participants qui a augmenté aussi bien sur le plan national qu'en ce qui concerne la participation des pays étrangers dont une trentaine a été recensée.

Le nombre de visiteurs aussi augmente tous les jours et cela nous réconforte dans notre idée que les populations commencent à s'approprier l'événement tout comme les collectivités locales comme le conseil départemental de Kaolack dont le président Baba Ndiaye s'est beaucoup investi pour la réussite de la foire pour avoir bien compris les rôles et missions à lui assignés dans la conduite de la collectivité territoriale et qui doivent être non seulement politiques mais surtout de développement.

C'est le cas également du conseil départemental de Guinguinéo », a indiqué le président de la chambre de commerce de Kaolack. Il a aussi évoqué l'impact de cette foire internationale notamment dans l'intégration africaine. « Cette intégration doit démarrer avec nos voisins immédiats : la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la République de Guinée et la Guinée-Bissau avant d'aller ailleurs.

Et nous travaillons dans ce sens à travers ce parrainage de la foire que nous avons obtenu de la Cedeao sans compter la présence de la région de l'Oriental du Maroc jumelée avec le Conseil départemental de Kaolack », a affirmé Serigne Mboup. «

Cette foire est placée sous le signe des relations sénégalo-gambiennes. La journée de la Sénégambie et le forum sur les relations commerciales entre les deux pays vont mobiliser les plus hautes autorités de ce pays frère avec à la tête la Vice présidente de la Gambie qui fera le déplacement à Kaolack », a poursuivi M. Mboup.

Le président de la chambre de commerce de Kaolack note également qu'un forum sur la filière de l'arachide ; le transport maritime, l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat féminin est prévu.

« Nous abordons ces sujets pour nous rappeler l'exigence d'une réflexion structurée sur nos obligations d'élus consulaires et de membres du secteur privé dans le développement économique et social du Sénégal et particulièrement de la région de Kaolack et de tout la bassin arachidier », a déclaré Serigne Mboup.