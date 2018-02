La 3ème édition des « Entretiens eurafricains » s'est ouverte, hier, à Dakar. Au menu, la problématique de la croissance inclusive en Afrique de l'ouest dans un contexte d'union régionale.

Après Paris et Ouagadougou, Dakar, abrite, depuis hier, et pour trois jours, le colloque « Entretiens eurafricains ». Cette rencontre qui se veut un espace d'échanges, de débats entre les acteurs des sociétés civiles d'Europe et d'Afrique de l'ouest et les institutions nationales communautaires pour « construire une Afrique dynamique, compétitive et pour renforcer les relations avec l'Europe », est à l'initiative de l'Institut africain de management (Iam) et de la Cellule d'analyse économique et sociale auprès du Premier ministre du Sénégal. Pour cette troisième édition, le thème choisi se pose la question de savoir si l'union régionale peut-être un moteur de croissance inclusive en Afrique de l'ouest.

Si cette question se pose encore malgré les bons taux de croissance qu'enregistrent les pays du continent africain depuis le début des années 2000, c'est parce que les populations ne semblent pas ressentir les retombées. C'est la conviction de Moustapha Guirassy qui appelle à un changement de paradigmes.

« L'Afrique fait des taux de croissance de 5 à 6% depuis des années, mais cela n'est pas le fruit des mécanismes internes et l'impact de la pauvreté est toujours là.

Il faut des changements profonds de paradigmes pour amener l'Afrique, les décideurs, à se mettre sur une nouvelle voie qui a plus de chance de transformer le continent », a-t-il déclaré, à l'ouverture de cette rencontre qui enregistre la présence d'experts des continent africain et européen, d'ambassadeurs, d'acteurs institutionnels.

Poursuivant, le président-fondateur du Groupe Iam soutient qu'il est bon de parler d'union régionale, de mettre en avant des principes économiques, mais à ses yeux, le plus important, c'est de « tout ramener à l'être humain, à l'homme » avec une dose de lucidité et de simplicité.

Directrice des « Entretiens européens et eurafricains », Claude Fischer-Herzog a embouché la même trompette. A l'en croire, il y a urgence à rendre la croissance inclusive « sinon ce n'est pas seulement des inégalités qui vont se développer, mais des conflits, des guerres et on l'a vu déjà dans quelques pays ».

En tenant ce genre de rencontre, en partageant les expériences et privilégiant des approches comparatives, elle pense que les pays africains, surtout ceux de l'Afrique de l'ouest, pourront relever ce défi. « Il ne s'agit pas d'imposer un modèle, mais de discuter », a-t-elle affirmé.

Du côté des autorités sénégalaises, on se félicite de la tenue de cette rencontre de haut niveau qui, par son approche multi acteurs et pluridisciplinaires, est innovante à bien des égards, selon le Directeur de cabinet du Premier ministre, Diatourou Ndiaye. Il estime que le thème de ce colloque épouse « les choix stratégiques du Sénégal qui fait de la construction de l'unité africaine un but ultime de sa politique de développement national ».

Et l'option des organisateurs de démarrer ce colloque par une réflexion sur la sécurité est « judicieuse » à ses yeux car, a-t-il rappelé, « sans paix, il est impossible de conduire sereinement les chantiers de développement ». Or, l'Afrique de l'ouest est, actuellement, confrontée à de vrais défis sécuritaires qui ont pour noms terrorisme, criminalité transfrontalière, cybercriminalité...

Plusieurs tables rondes sont au menu de cette 3ème édition des « Entretiens eurafricains », avec des thèmes allant de la problématique des politiques économiques et monétaires, aux relations des acteurs de la société civile avec les institutions régionales, en passant par la question des barrières douanières, etc.

Mais comme pour souligner que point de développement sans un environnement stable et de paix, ce colloque a été lancé par une conférence portant sur le thème de la sécurité en Afrique de l'ouest.