Sénégal: Ecole nationale de police - Les élèves de la 44ème promotion formés au respect des droits humains

M. Guèye de rappeler aux élèves policiers que « même si une personne est en conflit avec la loi, elle a droit au respect de ses droits fondamentaux ». C'est donc fondamental de former les policiers à la notion de droits humains et de liberté.

Le Sénégal a toujours été considéré comme un pays de démocratie et de respect des droits et libertés. Malheureusement, des cas de tortures et des bavures policières sont, quelquefois, notés dans les commissariats de police et autres lieux de privation de liberté. Pour éviter de pareils cas, l'Onlpl a pris les devants pour outiller les futurs policiers au respect des droits et libertés des citoyens.

Pendant la session de formation, ils vont bénéficier des enseignements théoriques de magistrats et de commissaires de police sur les droits humains. Aussi, sortiront-ils des cours en étant mieux outillés sur la préservation et la protection des droits humains.

