Sénégal: Fête du Printemps chinois - L'intégration culturelle sino-sénégalaise au cœur des festivités

Depuis le 2 février, l'ambassade de la République populaire de Chine à Dakar, en collaboration avec l'Association des ressortissants chinois au Sénégal, célèbre la fête du printemps. Cette commémoration du nouvel an chinois se tient sous le sceau de l'intégration culturelle sino-sénégalaise.

La coopération entre la Chine et le Sénégal n'est pas seulement économique. Elle est également culturelle avec la construction d'infrastructures de grande envergure (Musée des civilisations noires, Grand théâtre national). Dans le cadre de cette coopération, il y a, de plus en plus, une mobilité d'artistes sénégalais comme chinois dans les deux pays.

C'est pour œuvrer dans le sens du renforcement de cette coopération que l'ambassade de la République populaire de Chine à Dakar a convié des groupes d'artistes sénégalais à jouer aux côtés de leurs pairs chinois.

La troupe artistique de la province du Henan, la troupe « Bakalama », le groupe « Crazy Boys Crew » et celui de « Ndaat Saay Crew » ont eu à partager la même scène au troisième jour des festivités commémorant la fête du printemps ou du nouvel an chinois.

Les prestations variées et reflétant la diversité culturelle de chaque pays ont nourri l'intégration sino-sénégalaise. Elles ont permis aussi « de magnifier et d'approfondir l'amitié nouée depuis longtemps entre les deux peuples ».

La communauté chinoise au Sénégal, estimée à 6.000, a apporté, selon l'ambassadeur Zhang Xun, une contribution au développement économique local, à la promotion des échanges et de coopération dans différents domaines ainsi qu'au renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et sénégalais.

« J'espère que vous continuerez à faire preuve de solidarité et de fraternité pour apporter une plus grande contribution à l'amitié et à la coopération entre la Chine et le Sénégal », a dit Zhang Xun, se félicitant ainsi de l'harmonie qui caractérise les relations entre les deux peuples.

Les festivités marquant la fête du printemps ou du nouvel an chinois ont débuté, vendredi dernier, à travers la tenue d'une série d'activités culturelles. L'évènement est considéré comme la plus importante fête en Chine et se situe entre le 21 janvier et le 20 février dans le calendrier grégorien.

Dans le zodiaque chinois, « les années sont régies par douze animaux de signes différents, dont chacun s'étend sur une année complète et revient tous les douze ans ». Pour les Chinois, l'année 2018, qui débute le 16 février prochain, marquera l'année du chien, signe de générosité, de fidélité et de dévouement.