Mauritanie: Le SYNPICS et le SJM invitent les médias à préserver la paix

Le président des pêcheurs et mareyeurs de Guet Ndar (Saint-Louis, nord), Ousmane Sarr, dit attendre "des… Plus »

Les deux syndicats comptent privilégier le dialogue et renforcer les bonnes relations qui ont toujours existé entre elles et les populations des deux pays.

Dans sa réponse, le secrétaire général du Synpics a accepté l'idée, exhortant les confrères des deux pays à plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information.

Suite aux incidents qui ont causé la mort d'un pêcheur sénégalais, les organisations syndicales des professionnels des médias du Sénégal et de la Mauritanie ont pris l'initiative de publier un communiqué conjoint afin d'exhorter les journalistes à faire preuve de plus de professionnalisme et à préserver la paix et la cohésion sociale qui ont toujours existé entre les deux peuples.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.