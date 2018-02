Ile Maurice: Rodrigues-Sports - Le Golden Bat Night Trail prévu en début de mars

communiqué de presse

Le Golden Bat Night Trail se tiendra le 3 mars prochain à Rodrigues dans le cadre des 50 ans de l'indépendance de Maurice. Organisé conjointement par la Commission de la Jeunesse et des Sports et la Rod Trail Association (RTA), le Golden Bat Night Trail se déroulera à partir de 19h00 et est réservé à ceux âgés de 18 ans.

L'annonce a été faite par la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, en présence du technicien de la RTA, M. Arnaud Meunier. L'inscription est ouverte à ceux intéressés et les organisateurs espèrent avoir plus de 500 participants à cette grande première qui promet d'être un succès.

Le point de départ est à Port Mathurin et le parcours ralliera la côte vers Baie aux Huîtres, en direction de Jardin Mamzel (village réputé pour abriter les chauves-souris) jusqu'à l'école maternelle de Le Chou pour redescendre vers Hauteur Accacia et regagner le centre-ville. Les intéressés peuvent s'inscrire aux différents points disponibles.

'Fort du succès du Port Mathurin Urban Trail l'année dernière, nous avons décidé d'organiser le Golden Bat Night Trail cette année dans la région de Port Mathurin. Pour cette occasion, il y aura une animation spéciale à Port Mathurin. Notre but est de rassembler 500 participants', a déclaré Mme Rose de Lima Edouard. Cette activité comprendra également une animation culturelle et une projection de film pour le public.