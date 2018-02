Afrique de l'Ouest: Piraterie dans le golfe de Guinée - Le pétrolier indien et son équipage relâchés

A la mi-janvier, un autre navire, le MT Barret, avait déjà disparu au large des côtes béninoises. D'après le quotidien Hindustan Times, les membres d'équipages, en majorité indiens, avaient été relâchés six jours plus tard après versement d'une rançon.

Elle a d'ailleurs remercié le Bénin et le Nigeria pour son soutien. Du côté de la marine béninoise, on indique ne pas avoir participé à une opération de sauvetage, mais avoir été informé ce matin du dénouement heureux.

La libération du pétrolier et de son équipage a été twittée ce mardi matin par la compagnie maritime Anglo-Eastern, armateur du pétrolier battant pavillon panaméen. « Le Marine Express est maintenant de retour sous le commandement de son capitaine et de son équipe », s'est félicitée l'entreprise basée à Hong Kong. Elle a ajouté que les 13 500 tonnes d'essences étaient restées à bord.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.