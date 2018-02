Sénégal: Les MGF, "une violation grave des droits fondamentaux des femmes et des filles"

"La dignité, la santé et le bien-être de millions de filles sont en jeu ; il n'y a pas de temps à perdre. Ensemble, nous pouvons et devons mettre fin à cette pratique néfaste", écrit-il dans son message.

Antonio Guterres rappelle qu'en collaboration avec l'Union européenne, "l'ONU a lancé l'initiative Spotlight, un projet pluriannuel mondial, dont le but est d'établir des partenariats solides et de coordonner l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, notamment des mutilations génitales féminines".

"Plus de 200 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales féminines dans 30 pays répartis sur trois continents", écrit Antonio Guterres à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines.

