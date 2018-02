Sénégal: Coupe de la CAF/Mbaye Diouf Dia - « C'est un avantage de se deplacer en premier »

On se rappelle que nous sommes la dernière à passer ce cap. C'était en 2010. Nous avions éliminé Port Authority. Nous avons de réelles chances de passer ce cap. Nous allons cependant rencontrer des difficultés au Maroc avec un championnat de qualités et des joueurs de qualités », ajoute le président mbourois ».

« Pour les moyens, la mairie de Mbour est en train de s'activer pour nous accompagner. Ce qui reste c'est l'engagement et la détermination et la volonté. Mbour Petite côte sait bien voyager.

Nous allons vers un déplacement difficile et on va essayer de limiter au maximum les dégâts pour pouvoir nous qualifier lors de la manche retour à Mbour », a indiqué Mbaye Diouf Dia au micro de la Rfm. Dans cet élan, le président mbourois pense que l'invincibilité de Mbour Petite côte depuis le démarrage de la saison, pourrait constituer un baromètre.

