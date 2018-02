«Abordant la consolidation des actions de préservation du littoral et du patrimoine historique classé de Saint-Louis, le Chef de l'Etat demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions techniques, administratives et financières requises, afin d'intensifier, avec le soutien significatif de la coopération française et de la Banque mondiale, les actions de protection de la langue de barbarie». C'est entre décision du Conseil des ministres décalé tenu hier, lundi 5 février.

Selon le communiqué du conseil, le chef de l'Etat a aussi plaidé pour l'intensification «des efforts de modernisation de la ville de Saint-Louis, à travers la restauration adéquate et la sauvegarde impérative des édifices publics et du Patrimoine mondial de l'UNESCO».

Par ailleurs, Macky Sall s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et le Sénégal. Mieux, pour la source, «au regard de l'importance des nouveaux accords signés et des nouvelles initiatives prises pour le renforcement de la coopération bilatérale, entre le Sénégal et la France, le président de la République engage le gouvernement, notamment les ministres concernés à prendre, sans délai, toutes les diligences requises pour leur mise en œuvre effective».

En outre, évoquant le suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République s'est félicité de l'ouverture prochaine d'une unité industrielle de la société japonaise Kagomé, 2e productrice mondiale de tomate, dans la zone de Saint-Louis-Dagana, ajoute le communiqué du conseil des ministres.

A ce titre, le Chef de l'Etat invite le Premier ministre à présider la cérémonie de lancement de la filiale sénégalaise de Kagomé, en vue d'encourager cette première expérience dans le domaine agricole au Sénégal.