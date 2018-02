Afrique: Basketball féminin - Coupe du monde 2018, le Sénégal dans le chapeau 4

Les Lionnes du Basket connaîtront ce mardi en début d'après-midi le nom de leurs adversaires lors de la Coupe du monde de basket féminin, du 22 au 30 septembre à Tenerife a annoncé la FIBA, la fédération internationale ce lundi.C'est dans l'île espagnole, à 13h30, que se déroulera le tirage au sort.

L'équipe sénégalaise, désormais sous la conduite de Cheikh Sarr, est dans le quatriéme des quatre chapeaux qui été constitués. Ce sera en compagnie du Porto-Rico, de la Corée du Sud et du Nigéria, championne d'Afrique en titre. Seize pays seront ainsi répartis dans quatre groupes de quatre.

Médaillées d'argent du dernier Afrobasket qui s'est déroulé au moins d'août dernier à Bamako, les Lionnes, onze fois sacrées championne d'Afrique, s'achemine vers leur huitième participation à une phase finale de Coupe du monde. Ce, après celles disputées en 1975, 1979, en 1990, 1998, 2002 ; 2006, 2010.

Outre le pot quatre, le chapeau 1 est constitué autour des Etats-Unis, champions du monde et champions olympiques, de l'Australie , de l'Espagne pays organisateur et champion d'Europe et de la France, vice-championne d'Europe.

Dans le chapeau 2, on retrouve la Belgique, la Grèce, la Turquie et la Lettonie. Le chapeau 3 est quant à lui composé du Canada, champion d'Amérique, de l' Argentine, du Japon et de la Chine.

Le premier de chaque groupe est qualifié directement pour les quarts de finale. Les 2es et 3es de groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8 et le 4e sera éliminé.

La phase de poules se jouera dans deux salles, celle de Santiago Martín de San Cristóbal à La Laguna et au Palais Municipal des sports de Quico Cabrera à Santa Cruz . La phase finale (à partir des quarts de finale) se jouera au Santiago Martín.