Cote d'Ivoire: Marvel Festival Film d'Abidjan - Black Panther avec Isaach De Bankolé à l'affiche !

La capitale ivoirienne, au diapason des métropoles mondiales, inaugure avec le concours d'Orange, du 16 au 18 février, la 1ère édition du rendez-vous des cinéphiles avec l'univers fantastique porté par Disney.

C'est avec Black Panther , le nouveau film-évènement des studios Marvel, réalisé par Ryan Coogler, que s'ouvrira le 1er Marvel Festival Film d'Abidjan, du 16 au 18 février dans diverses salles de la capitale ivoirienne. Une opération d'envergure qui honore le pays dont l'une des icônes mondialement connue, Isaach de Bankolé, est à l'affiche.

Il est, du reste, le parrain dudit Festival. Festival qui a été goupillé par Orange Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire de tous âges pourront de découvrir ou redécouvrir sur grand écran dans les salles de cinéma, les plus grands films de l'Univers cinématographique Marvel qui fête, cette année, le 10e anniversaire de ses studios.

Un festival multimédia unique qui se prolongera à travers toute la Côte d'Ivoire grâce à des programmations spéciales accessibles en VOD sur la TV d'Orange, du 19 février au 31 mars. Autant d'occasions pour les fans et les familles de vibrer autour d'histoires extraordinaires et de super-héros fédérateurs.

Les films les plus rentables de l'histoire du cinéma

Surnommé « La Maison aux idées », Marvel compte plus de 8 000 personnages depuis les années 30 et l'apparition du 1er phénomène du genre en comics : Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, les Avengers, sont autant de personnages imaginés par les créatifs Marvel, à l'instar de Stan Lee, Jack Kirby ou encore Don Heck, devenus depuis lors incontournables.

La liste des films produits par l'univers cinématographique Marvel présente les films produits par Marvel Studios depuis 2008. Ces films sont des adaptations des bandes-dessinées publiées par Marvel Entertainment. Depuis le premier film Iron Man sorti en 2008, 13 autres films ont vu le jour.

Il s'agit à ce jour de la franchise de films la plus rentable de l'histoire du cinéma, cumulant plus de 10 milliards de dollars, soit un peu plus de 5000 milliards de FCfa de recettes au box-office. Le président de Marvel Studios Kevin Feige a produit tous les films, jusqu'à présent.

De nombreux acteurs comme Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ou Samuel L. Jackson sont engagés pour apparaître dans beaucoup de films.

Le premier film de l'univers cinématographique Marvel (Iron Man, 2008) est distribué par Paramount Pictures qui distribuera tous les films jusqu'à Captain America. The Walt Disney Company distribue tous les films depuis Avengers (2012).

« C'est un immense honneur et plaisir de proposer au public ivoirien des contenus aussi riches que ceux de l'univers cinématographique Marvel lors de ce Festival unique qui rayonnera aussi bien dans les salles de cinéma de la capitale que sur l'ensemble du territoire grâce à une programmation multimédia et sur tous les écrans.

Une formidable occasion d'échanger et partager avec le plus grand nombre de fans et de familles », confie Jean-François Camilleri, Président The Walt Disney Company France & Afrique francophone.

Quant à Mamadou Bamba, Dg d'Orange Côte d'Ivoire, il soutient : » Nous sommes très fiers d'accompagner ce festival qui démocratise le cinéma et favorise une grande proximité avec le public. De plus, les abonnés de la TV d'Orange auront, dès la fin du festival et ce jusqu'au au 31 mars, accès en exclusivité, aux inédits de l'univers Marvel ».

Black Panther, le nouveau film des studios Marvel, raconte l'histoire de T'Challa, un jeune roi africain qui doit assumer les responsabilités d'un super-héros et l'héritage pluri-centenaire qui va de pair avec cette fonction. En 2016, T'Challa, alias Black Panther, a intégré l'univers cinématographique Marvel pour la plus grande joie des fans.

Honneur et gloire aux 1ers Super-héros africains, ivoiriens

L'acteur ivoirien De Bankolé qui se retrouve dans un alléchant casting dans lequel les noms de la kenyane Lupita N'yongo et des afro-américains Chadwick Boseman et Michael Bakari Jordan, consacre plus de trois décennies d'une carrière au sommet... de son art ! On peut y voir l'acteur Chadwick Boseman en costume dans la peau de T'Challa, le souverain du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée.

En voici le synopsis : « T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther.

Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier... ». Outre Isaach de Bankolé, on a aussi un autre ivoirien dans le casting, Bambadjan Bamba. Né en Côte d'Ivoire, il a grandi et fait toutes ses classes aux États-Unis.