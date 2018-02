Le Sénégal organise du 06 au 10 février la semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant sous le thème : «les 1000 premiers jours de la vie; de la conception à 2 ans, une fenêtre d'opportunités à saisir». L'annonce a été faite par la direction de la Santé de la Mère et den l'Enfant (DSME), hier, lundi 5 février.

La place de la nation ex (obélisque) va abriter la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant qui va démarrer à partir de ce mardi 06 février.

Initiée par la direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme), en collaboration avec des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, la rencontre va permettre une meilleure prise en charge de cette frange de la société.

Dans un communiqué reçu hier, lundi, la source avance que la volonté politique de créer un environnement favorable à une réelle promotion de la santé de la reproduction et particulièrement dans ses composantes santé de la mère et santé de l'enfant, trouve toute son expression dans la mise en place d'un cadre institutionnel qui ne cesse d'être renforcé et amélioré pour une bonne exécution des programmes et projets dans les différents domaines concernés.

«Présentement, l'engagement des plus hautes autorités de l'Etat dans la réduction du fardeau de la mortalité maternelle et néonatale est décliné dans le Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018 puis s'est réaffirmée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), avec un engagement en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la nouvelle stratégie mondiale: Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, et des Adolescents (SRMNIA)», renseigne le communiqué.

Et de rappeler que la mortalité maternelle est définie, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comme «le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, qu'elle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite ».

Pour cette édition, la semaine se déroulera sous le thème « les 1000 premiers jours de la vie; de la conception à 2ans, une fenêtre d'opportunités à saisir».

Cette semaine se déroulera sous le format d'un village se positionnant comme espace de rencontre, d'information et de dialogue direct entre décideurs politiques, acteurs du secteur public et privé, partenaires techniques et financiers, représentants des organisations de la société civile et leaders d'opinion sur la SME et sur les problèmes et enjeux majeurs du domaine en vue d'améliorer durablement l'utilisation des structures de santé et l'offre de services continus et de qualité.