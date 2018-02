Tunisie: Un partenariat aux effets bénéfiques

L'exposition de l'avancement de ce projet a été effectuée durant la visite du Président de la République Française, M. Emmanuel Macron, en Tunisie et ce lors du «Forum économique Tunisie-France» qui a eu lieu le 1er février au Palais des congrès.

Le projet de montage de Pick Up démarrera à la fin de ce premier trimestre et le volume annuel de démarrage est de 1.200 unités, destiné à couvrir les besoins du marché local dans un premier temps.

La cadence de production évoluera progressivement pour assurer l'approvisionnement des marchés africains et du Moyen-Orient en 2019. Ainsi, l'export des Peugeot Pick Up contribuera à l'apport supplémentaire de devises pour la Tunisie.

Le coût d'investissement est de 32 millions de dinars et cette unité industrielle implantée à la zone industrielle d'El Mghira permettra dans sa première phase de créer plus de 400 emplois directs et indirects de techniciens et ingénieurs et s'appuiera sur la diversité et l'excellent niveau de la filière des fournisseurs automobiles en Tunisie pour atteindre en 2019 un taux d'intégration locale supérieur à 40%.

Aujourd'hui, cadres et techniciens de Stafim Industrie sont en formation dans les usines du Groupe PSA à Sochaux afin d'avoir un produit fini répondant aux normes et standards de la marque Peugeot.