Tunisie: Cap sur le marché asiatique

C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'une mission économique multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens sera organisée, du 25 février au 3 mars 2018, pour prospecter les marchés de Singapour, de Malaisie et de Thaïlande, et ce, dans le cadre de la visite en Asie qu'effectuera le secrétaire d'Etat, auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani.

De nouveaux produits seront proposés

Ces marchés comptent des millions d'habitants à pouvoir d'achat relativement élevé. Ils sont en mesure d'acheter les produits proposés par les fabricants tunisiens à conditions qu'ils soient conformes aux standards internationaux et répondent aux normes de la qualité, de la sécurité et de l'innovation. Ce sont des marchés considérés comme «difficiles» qui exigent des opérateurs tunisiens d'honorer leurs engagement au niveau de la fabrication mais aussi des délais de livraison pour que les produits arrivent à destination sans retard.

Organisée à l'initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), cette mission vise à prospecter le marché asiatique dans les 3 pays ciblés et précités, lesquels offrent plusieurs opportunités aux produits tunisiens. L'objectif consiste aussi à établir des contacts d'affaires avec les professionnels et les différents intervenants dans le cadre des journées d'informations économiques qui seront organisées dans chaque pays.

La mission économique en question est ouverte à tous les secteurs d'activité avec un focus particulier sur les créneaux porteurs tels que l'agro-alimentaire, les composants automobiles, l'aéronautique les produits pharmaceutiques et chimiques, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, la santé et dispositifs médicaux et le tourisme. La nouveauté de cette mission consiste, en fait, à diversifier les produits exportables pour donner aux circuits de distribution un choix large des articles qui les intéressent.

Importante entrée de devises

A noter que ce marché asiatique compte de nombreux fournisseurs provenant des quatre coins du monde. Chaque fournisseur essaye de présenter le meilleur de ses produits avec un prix alléchant pour pouvoir séduire les clients potentiels. C'est dire que la concurrence est à son comble et seuls les fournisseurs qui présentent le meilleur rapport qualité-prix qui sont sélectionnés par les responsables des circuits de distribution. Les points de vente dans ces pays asiatique sont nombreux et leurs besoins se chiffrent par milliers de tonnes -- sinon plus -- ce qui aura pour conséquence une importante entrée de devises pour les marchés retenus.

Le programme de la visite comportera des rencontres d'affaires et de partenariat, des contacts B2B ainsi que des visites de prospection. Les opérateurs tunisiens doivent bien préparer cette mission pour atteindre leur cible et conclure éventuellement des partenariats fructueux avec leurs homologues asiatiques. C'est une occasion propice pour commercialiser de grandes quantités de produits et améliorer leur chiffre d'affaires à l'export.

Les produits tunisiens qui sont déjà bien exportés en Europe n'ont rien à envier aux produits provenant des autres fournisseurs. Il suffit tout simplement de raffermir la coopération, de tisser de nouveaux liens de contacts avec les opérateurs économiques asiatiques et de mener des campagnes de maketing et de promotion de haut niveau pour atteindre les objectifs fixés. De telles missions devraient être multipliées en tirant profit des conventions de coopération bilatérale conclues entre notre pays et les différents pays du monde.

Le dernier délai pour s'inscrire à cette mission économique a été fixé au 12 février 2018, précise le Cepex.