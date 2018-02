Tunisie: Des logements sociaux aux plus démunis

Comme s'il voulait emboîter le pas à son prédécesseur, Amor Mansour, l'homme qui avait déclaré une guerre contre les étalages et les constructions anarchiques, l'actuel gouverneur de Tunis a, lui aussi, préféré l'action sur le terrain, afin de mieux se démarquer. D'ailleurs, une telle campagne de soutien qui couvrira toutes les délégations de la région a suscité une large appréciation. Elle s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté dont le taux avoisine actuellement 15% à l'échelle nationale. Rappelons, à ce titre, qu'un programme spécifique de logements sociaux a déjà été lancé depuis 2012, date à laquelle une première liste des bénéficiaires a été établie. Puis, une deuxième en 2013, avec presque 40 mille inscrits au total. « Il y a maintenant mille logements presque fin prêts à Séjoumi et à Ksar Said, dont la remise des clés aura lieu d'ici un mois », indique le gouverneur.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.