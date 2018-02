Tunisie: Les négociations démarreront en mars prochain

Et d'ajouter que lors des négociations sociales dans le secteur privé, il sera question de prendre en considération les conditions de travail dans les entreprises privées et la nécessité de garantir les attributs du travail décent.

Le responsable syndical a fait savoir qu'il rencontrera, prochainement, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Samir Majoul, afin de discuter de la date du démarrage de ces négociations et de conclure un accord-cadre au niveau de la commission centrale.

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Noureddine Taboubi, a souligné, hier, l'attachement de son organisation au démarrage, en mars prochain, des négociations relatives aux majorations salariales dans la Fonction publique et les secteurs privé et public.

