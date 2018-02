Sénégal: Reconstruction du poste de santé Varedo - La cooperation italienne casque 22 millions de francs CFA

Fallou Sylla, le maire de Mbour a procédé, le week-end dernier, à la pose de la 1ière pierre du poste de santé Värédo du quartier Thiocé-Ouest. Pour la construction de cette infrastructure, la coopération italienne s'est engagée à mettre sur la table une enveloppe de 22 millions de francs Cfa, complétée par un apport de la municipalité de Mbour pour une somme de 11 millions de francs Cfa.

La coopération italienne est présente à Mbour depuis 1974 à Mbour s'investit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'assainissement. Le maire de Mbour a magnifié cette longue collaboration entre la coopération italienne et la commune dans les domaines cités plus haut. Le site du poste de santé Varédo, dit-il, a en annexe, une maternité fonctionnelle et un logement pour l'infirmier chef de poste.

A l'en croire, le poste de santé a été construit en 1987 par les italiens. Après des constats faits par le personnel médical et les usagers corroborés par rapports des services compétents, il a été convenu de la destruction du poste de santé.

Ainsi, la commune de Mbour a convenu avec la coopération italienne de reconstruire le poste de santé Varédo. Il a magnifié la coopération décentralisée lui permettant de régler les questions de santé, d'éducation et d'assainissement. Selon lui, les travaux ne vont pas traîner et bientôt les patients seront accueillis en ces lieux.

Madame Fatma Fall, le médecin-chef du district sanitaire de Mbour a remercié les représentants de la coopération italienne basée à Mbour, pour les investissements faits comme la construction de la maternité et celle du logement de l'infirmier-chef de poste. Elle a magnifié la diligence des italiens qui ont réagi dès les premiers constats des risques présents au niveau de l'ancien bâtiment de Varédo en s'engageant pour sa destruction et sa reconstruction.

Elle en outre remercié la coopération italienne des sessions de formation pour le personnel et du comité de gestion du poste de santé. Madame Francisca Bauvin de la Cps (coopération italienne) très contente de la collaboration, a expliqué que leur présence à Mbour remonte à plusieurs décennies et se traduit par un accompagnement de la commune dans les domaines de la santé de l'éducation, de l'assainissement et de la gestion de l'environnement.