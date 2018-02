Sénégal: Financement de l'éducation - Le Sudes propose l'organisation d'un forum national

«Cette conférence nourrit l'espoir de ruptures salvatrices dans l'élaboration et surtout la conduite des politiques éducatives au Sénégal et en Afrique», lit-on dans la déclaration.

«Par-delà les discours retentissants en faveur de l'éducation, ce qui compte en définitive, ce sont les actes et les résultats. Or, à l'aune de ces paramètres, il y a lieu d'exprimer la déception. Il s'y ajoute que les dépenses d'éducation crèvent de plus en plus les budgets des ménages», souligne le Sudes.

Dans une déclaration intitulée «Education : plus jamais comme avant !» parvenue hier, lundi 5 février, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) préconise la tenue d'un forum national pour le financement de l'éducation, pour espérer atteindre les objectifs ambitieux, mais réalistes de «l'éducation 2030».

