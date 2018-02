Et de déclarer avoir agi sur instruction de son directeur administratif et financier, Mbaye Touré (Daf). Toutefois, il a précisé que l'initiative d'obtenir les factures du Gie Tabar ne venait pas de son Daf qui, dit-il, ne connaissait pas ce Gie Tabar, mais que c'est lui qui s'est rapproché de Mme Traoré pour régler un problème comptable.

Les factures servaient juste à justifier les décaissements de la caisse d'avance. C'est le comptable (Yaya Bodiane) qui établissait ces factures, c'est également lui qui mettait l'en-tête du Gie et moi, je ne faisais qu'apposer le cachet au début mais je n'ai signé aucune facture sur l'année 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015».

Et de préciser que Mr Bodiane établissait les factures pour justifier les dépenses de la caisse d'avance et elle ne faisait qu'apposer le cachet ainsi que sa signature sur ces dites factures.

Donnant sa version des faits, elle a expliqué avoir été amenée à agir dans cette affaire par Mr Yaya Bodiane. Selon elle, c'est ce dernier qui s'est rapproché d'elle en sa qualité de trésorière du Gie «Tabar» pour lui demander de lui prêter l'en-tête et le cachet de ce Gie familial pour justifier les dépenses de la caisse d'avance et c'était en 2010.

Et c'est sur ces paroles que le juge Lamotte a pris la parole pour trancher. «Ne commençons pas aujourd'hui ce que nous n'avons jamais fait. La direction des débats revient au tribunal, c'est au tribunal de voir comment il doit organiser les débats. Et, si quelqu'un voudrait faire une déclaration liminaire, le micro est là car le tribunal est un lieu d'expression».

Et d'arguer : «Ni le procureur que je suis, ni l'ordonnance de renvoi devant votre tribunal du juge d'instruction ne parle de principal prévenu. En plus, les prévenus sont poursuivis pour des infractions diverses. La notion de prévenu principal ne devrait pas être évoquée dans ce dossier».

«Aucun témoin ne devrait assister au débat et tout témoin présent dans la salle sera automatiquement éliminé. Cela est valable aussi bien pour les témoins du parquet, ceux de la défense et de la partie civile».

Pour ces derniers, on peut citer à titre d'exemple les noms de Babacar Sadikh Seck (maire des Hlm), Ibrahima Diamé, Seynabou Wade, Ndiouga Sakho (ancien ministre), Cheikh Guèye (maire de Dieuppeul), Ibrahima Seydi, Badara Gadiaga, Mamadou Diop (ancien maire de Dakar) et autre Idrissa Seck (Président de Rewmi). Il faut juste souligner que ces trois derniers témoins n'étaient pas dans la salle au moment où l'appel a effectué par le juge Lamotte.

Lors de cette première journée de la deuxième phase de ce procès concernant l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, les 22 témoins dont 2 cités par le parquet, en l'occurrence Abdoulaye Diagne et Ibrahima Traoré, et 20 par la défense ont été également appelés à la barre par le tribunal.

