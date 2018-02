Congo-Kinshasa: Refus des billets de 5 000 Fc à la Regideso - La BCC doit intervenir

« La contrefaçon n'est pas seulement une affaire du franc congolais. Le contrefacteur peut opérer sur n'importe quelle monnaie de son choix. En termes de contrefaçon, le dollar américain et l'euro sont des monnaies les plus contrefaits du monde. La contrefaçon évolue de paire avec la technologie. A la BCC, l'on consacre d'importantes ressources à la lutte contre la contrefaçon du franc congolais », a déclaré le responsable de la direction de la trésorerie à la BCC, Mulumba Musafiri.

Avec la mondialisation où les nouvelles technologies gagnent de plus en plus du terrain, l'on ne peut imaginer que l'argent de l'Etat soit mis entre les mains des individus. La modernité voudrait que ces fonds soient versés dans le compte bancaire de l'entreprise, tel que cela se passe sous d'autres cieux. L'abonné, lui, ne pourra alors présenter qu'une preuve de paiement lors du contrôle.

Certains billets de 5 000 francs congolais sont inadmissibles aux guichets de la Régie de distribution d'eau (Regideso), la société de l'Etat en charge du traitement et de la distribution d'eau potable en République démocratique du Congo. Une irrationalité que d'aucuns qualifient de méchanceté. Ici, les billets de 5 000 Fc portant les mentions RC et RG ne sont pas les bienvenus. Pourtant, l'Institut d'émission a suffisamment communiqué à ce sujet.

