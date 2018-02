Congo-Kinshasa: Monnaie crédible

Dans tous les cas, cette situation, qui préjudicie déjà et pénalise la population, doit retenir l'attention de l'autorité monétaire invitée à sensibiliser davantage tous les consommateurs (vendeurs et acheteurs) à l'usage de cette coupure qui a toujours cours légal. Aussi, l'institut d'émission devra-t-il tout mettre en œuvre pour couper court au refus de cette coupure par les marchands. Pour cela, elle devrait continuer la sensibilisation de la population sur comment distinguer le vrai du faux billet de 5 000 Fc. Une façon d'éviter également des scènes de dispute qui peuvent dégénérer à tout moment. Aujourd'hui, exhiber un billet de 5 000 francs congolais à un détaillant constitue un crime de lèse-majesté.

Il est vrai que tous les billets de 5 000 Fc ne sont pas de faux. Malgré la campagne de sensibilisation menée par la Banque centrale du Congo, des commerçants et autres vendeurs continuent de refuser non seulement la coupure de 5 000 Fc dont la numérotation commence par la lettre R et se termine par C, mais aussi d'autres billets dont la numérotation contient les lettres RG.

Le calvaire du peuple congolais est loin d'être allégé. Le pouvoir d'achat s'effrite au jour le jour. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, s'offrir un pain, un chinchard passe pour un exercice périlleux quand on détient en main un billet de 5 000 Fc. La plupart des vendeurs des biens et services le repoussent, au motif que de faux billets de cette coupure ont été injectés sur le marché.

