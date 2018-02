La tension monte d'un cran entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plus »

Selon l'ONU, la situation en RDC est l'une des crises les plus complexes au monde, et elle s'est détériorée du fait de l'escalade de plusieurs conflits locaux. En ce début d'année 2018, environ 5 millions de Congolais de RDC sont déracinés - dont 4,35 millions de déplacés internes et 674.879 réfugiés arrivés dans d'autres pays africains, notamment au Burundi.

« Des efforts plus importants pour assurer la sécurité et l'accès humanitaire dans la région sont nécessaires », a dit M. Baloch.

En attendant, les bureaux du HCR des deux côtés de la frontière entre l'Ouganda et la RDC sont une fois de plus en état d'alerte. Selon Babar Baloch, des rapports préliminaires font déjà état de milliers de déplacés internes.

« Les combats entre les communautés Hema et Lendu avaient déjà dévasté la région de 1999 au début des années 2000, entraînant ainsi des déplacements internes à grande échelle et des mouvements de réfugiés vers l'Ouganda », a rappelé un porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d'un point de presse à Genève.

