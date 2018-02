Togo: Un repos biologique pour protéger le secteur de la pêche ?

Elle représente 1,3% au PIB national et 4% au PIB agricole. Elle emploie 22.000 personnes et fait vivre des dizaines de milliers de Togolais.

En période normale pour les anchois, communément appelé 'abobi', la période de pêche va de juin à décembre. Or depuis quelques années, ils n'apparaissent qu'entre octobre et décembre, indique un professionnel.

'Parfois en un une seule sortie, on peut ramener pour plus de 100.000 francs', explique un pêcheur.

Chaque année, le nombre de pirogues est de plus en plus important. Un phénomène que confirme Adam Abdou-Derman, le secrétaire général du syndicat national des pêcheurs du Togo (Synapeto).

