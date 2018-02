Cote d'Ivoire: Banque mondiale - Dissémination du 6e rapport économique sur la Côte d'Ivoire le jeudi

Placée sous la présidence du Premier ministre, la cérémonie se déroulera devant une large audience composée des membres du gouvernement, du corps diplomatique, du secteur privé et académique, de la société civile et des médias, en vue de favoriser un cadre d'échanges publics sur les questions de développement en Côte d'Ivoire.

Intitulé : « Aux Portes du Paradis - Comment la Côte d'Ivoire peut rattraper son retard technologique », ce rapport présente la situation économique récente du pays, avec un regard particulier sur comment les acteurs économiques du pays peuvent s'approprier et développer de nouvelles technologies et compétences. La modernisation de son économie est un objectif essentiel pour la Côte d'Ivoire qui cherche à atteindre le rang de pays émergents dans les prochaines années.

