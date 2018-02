Congo-Brazzaville: Coopération - La France reconnaissante des sacrifices des anciens combattants congolais

Dans le cadre de sa mission, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo, le colonel Christian Piot, a effectué, du 30 janvier au 2 février, une visite de travail dans la partie nord du pays

Accompagné du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le colonel Pierre Obou, l'attaché de défense s'est rendu respectivement à Gamboma, dans les Plateaux; Owando et Makoua, dans la Cuvette; ainsi qu'à Ouesso, dans la Sangha. À Gamboma, le colonel Piot a visité l'Ecole nationale des sous-officiers d'active où il a eu des entretiens avec le commandant de la zone militaire de défense n°3 et le directeur de l'école.

En route pour Ouesso, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo a marqué une escale à Owando et Makoua. Sur place, il a déposé une gerbe de fleurs au monument des anciens combattants. Saisissant cette occasion, Christian Piot a décoré à Owando cinq anciens combattants ayant servi sous le drapeau français aux différents théâtres d'opérations en Indochine et en Algérie. Il s'agit notamment de Raymond Gassaki, Grégoire Ibata, Michel Elenga, Marcel Ewondzanga et Marcel Bokambé. La cérémonie s'est déroulée à la zone militaire de défense n°4, en présence des autorités administratives et militaires ainsi que des invités.

À Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, le représentant du ministère français des armées au Congo a congratulé Gaspard Ambadio, ancien combattant d'Indochine. C'était au cours d'une brève cérémonie à la zone militaire de défense n°5.

S'adressant aux récipiendaires, le colonel Christian Piot a tenu à saluer et féliciter les lauréats pour des services rendus à la France. Il a, par ailleurs, remercié les différents commandants de zone militaire pour la qualité de leur accueil.

Rappelons que c'est pour la troisième fois que le colonel Piot accomplit ce geste, qui réconforte, à plus d'un titre, les anciens combattants et leurs familles respectives. En effet, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo a décoré, en novembre dernier, six anciens combattants congolais vivant à Pointe-Noire. Il s'agissait notamment de ceux qui ont servi sous le drapeau français aux différents théâtres d'opérations lors des deux grandes guerres mondiales.