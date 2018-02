Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Cent vingt-deux karatékas élevés au grade supérieur

Quatre candidats ont été recalés sur un total de cent vingt-six qui ont été évalués en treize épreuves par la commission nationale de grade de karaté, du 2 au 3 février, respectivement au Complexe sportif et à l'Espace du Trentenaire à Pointe-Noire.

La commission nationale de grade et dan de karaté, supervisée par Jean Tsélane Mongo, troisième vice-président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama), a rendu publics, le 4 février, les résultats de l'examen de passation de grade de ceinture-noire de 1er au 7e dan. La publication de ces résultats a eu lieu à l'esplanade du Complexe sportif de Pointe-Noire.

Au grade de ceinture noire 1er dan, cinquante-cinq karatekas sont admis. Au grade de ceinture noire 2e dan, dix-sept promus. Quant au 3e dan, les seize candidats inscrits ont été tous déclarés admis. Douze karatékas passent ceinture noire 4e dan sur treize inscrits. Au titre de ceinture noire 5e dan, sept admis sur sept inscrits. Au grade de 6e dan ou hors classe, six admis. En fin, au grade de ceinture noire 7e dan, l'unique inscrit, Me Antoine Mbété Tchivanga, a été élevé.

Après la cérémonie de port de nouvelles ceintures, Jean Tsélane Mongo a attiré l'attention des nouveaux maîtres sur leur conduite. « À partir de maintenant, vous êtes ceinture noire équivalent de ce que vous avez mérité. Mais, attention, le karaté ce n'est pas le simple plaisir de porter le kimono blanc et la ceinture noire pour se faire voir dans les rues de Pointe-Noire. L'expression d'un maître se traduit sur le tatami. Si vous êtes devenus maîtres aujourd'hui, c'est parce que vous avez été enseignés, à votre tour, enseignez mais, enseignez bien », a-t-il insisté, en s'adressant aux nouveaux maîtres ceintures noires.

Le troisième vice-président de la Fécoka-Ama a également demandé aux promus d'éviter des clans et des rancunes, ajoutant que les karatékas de Pointe-Noire doivent se réjouir d'avoir un bon président jeune et dynamique, dont le travail est suivi par le bureau exécutif. « Nous veillons sur toutes les Ligues et tous les présidents. Et pour le cas de Pointe-Noire, nous le regardons avec beaucoup d'attention. Soutenez votre président par le travail. Je voudrais que Pointe-Noire continue à s'identifier dans le karaté congolais comme il l'a toujours fait au niveau africain et ailleurs. », a conseillé l'orateur. Jean Tsélane Mongo a remercié les karatékas de Pointe-Noire pour leur bonne tenue pendant les évaluations et les examinateurs techniques pour leur apport.

A l'issue de la cérémonie, le président de la Ligue départementale de karaté de Pointe-Noire, Michel Malalou Makanga, s'est réjoui d'avoir gagné ce pari. « Avec fierté, je peux dire que les objectifs ont été atteints car pour une première fois, nous avons organisé un examen de passage de grade jusqu'au 7e dan et c'est Pointe-Noire qui a ouvert le bal. », a-t-il dit, avant d'annoncer l'organisation d'ici peu des championnats des sous-Ligues qualificatifs aux championnats départementaux.

De leur côté, les promus ont aussi exprimé leur satisfaction. « L'évaluation du 6e dan est un examen qu'on prépare pendant six ans. Durant toutes ces années, je me suis consacré à la préparation et la fédération nous a donné l'occasion de nous exprimer. J'ai démontré sur le terrain ce qu'il fallait faire et suis sorti 2e, c'est un plaisir», s'est félicité Me Parfait Ndongui, promu ceinture noire 6e dan.