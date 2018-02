Mali: Une police de proximité pour lutter contre l'insécurité à Bamako

Bamako, Mali — Un partenariat entre le ministère malien de la Sécurité et la Mission multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) va permettre de doter les six communes du district de Bamako d'une police de proximité, a -t-on appris mardi de source officielle.

La police de proximité aura notamment pour missions de mieux sécuriser les personnes et leurs biens et de garantir une meilleure implication de la Société civile et de l'administration dans la gestion des questions de sécurité.

La Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Garde et la Protection civile participeront à cette vaste opération de sécurisation.

On a constaté ces derniers temps une recrudescence de l'insécurité à Bamako où les braquages de boutiques et de structures bancaires et d'Orange money sont devenus quasi-quotidiens.