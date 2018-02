Mali: Filière gomme arabique - 2,6 milliards de FCFA d'exportations en 2016

Les contraintes et les difficultés rencontrées dans le circuit de commercialisation ont été également discutées et des pistes de solutions proposées. Cette rencontre était organisée par l'Unité de mise en œuvre du Cadre intégré dont le Coordinateur est Mohamed Sidibé

Il a rappelé que la tenue de cet atelier était plus que nécessaire car il a permis d'avoir un consensus sur les statistiques et d'établir un cadre de dialogue et de concertation entre les acteurs, leurs partenaires et la coordination du projet.

La révélation a été faite au cours d'un atelier sur la filière gomme arabique, en présence des acteurs et des représentants des services techniques d'appui de l'Etat. Ainsi ils ont validé les statistiques de la campagne commerciale 2016. Il en ressort que notre pays a exporté près de 5 650 tonnes de gomme pour un revenu évalué à plus de 2,6 milliards de FCFA.

