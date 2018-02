Sénégal: Témoignages de ses co-inculpés - Khalifa Sall mis en difficulté

Fatou Traoré, trésorière du gie « Keur Tabar » : « Ce qui était facturé n'a jamais été livré » Le juge Malick Lamotte n'a pas perdu du temps. Juste après la déclaration du maire de Dakar Khalifa Sall, il a appelé la prévenue Fatou Traoré à la barre.

Mais Malick Lamotte a tenu à notifié à la dame les chefs d'inculpation de complicité, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics et de faux et usage de faux en écriture publique et privée.

« Reconnaissez-vous les faits ? », a demandé le juge. « Non », a répondu Fatou Traoré. Le juge de lui demander alors de s'expliquer.

« C'est Yaya Bodian qui m'a demandée de lui prêter l'entête de mon Gie pour justifier les dépenses liées à la caisse d'avance », a affirmé l'accusé. Elle a précisé qu'au début, c'est elle-même qui signait les factures. « Jusqu'en 2011 », a soutenu Fatou.

Mais après 2011, poursuit-elle, j'ai remis à Yaya Bodian l'entête du Gie et le cachet. « C'est Yaya Bodian qui établissait les factures de 2011 à 2015 ». Et le juge de revenir à la charge. « Est-ce que le président du Gie, Ibrahima Traoré, était au courant ? », « Non », a dit Fatou Traoré qui s'empresse d'ajouter : « Il n'était pas au courant mais je dois rappeler que ce qui était facturé n'a jamais été livré ».

YAYA BODIAN, COMPTABLE A LA VILLE DE DAKAR : « Ces factures étaient juste pour la forme afin de régler un problème comptable »

A la suite de Fatou Traoré, c'était le tour du prévenu Yaya Bodian, comptable à la ville de Dakar, de venir s'expliquer devant la barre. M. Bodian commence par dire que c'est son supérieur hiérarchique, en l'occurrence le directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Mbaye Touré, qui lui avait demandé de « trouver des factures » pour justifier les dépenses diverses. Et quand je suis parti voir Fatou Traoré, trésorière du Gie Tabar, avance Yaya Bodian, je lui ai dit toute la vérité.

« Je lui avais dit que les factures, c'était juste pour la forme, pour régler un problème comptable », a-t-il soutenu. A la question de savoir si un comptable est censé établir des factures, Yaya Bodian a été plus que précis.

« Non. Mais comme je vous l'ai dit, ces factures étaient établies juste pour couvrir. Tout le monde savait que la livraison de mil et riz n'allait pas être faite ». Devant la barre, il a soutenu que ces factures n'étaient pas destinées à la livraison ».

Le juge Malick Lamotte de lui demander à nouveau : « Que signifie une facture sur le plan comptable ? ». Réponse de Yaya Bodian : « C'est une facture qu'on exécute et la livraison doit être faite et payée ».

MBAYE TOURE, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA VILLE DE DAKAR : « CE SONT DES FONDS POLITIQUES »

Avant de répondre aux questions du juge, l'accusé Mbaye Touré, actuel directeur administratif et financier de la ville de Dakar, a tenu à faire l'historique des fonds en cause.

Il dit avoir trouvé ces fonds sur place lorsqu'il est arrivé à la mairie en 1992. « Le mécanisme existe depuis 1983 », a rappelé Mbaye Touré. A l'époque, dit-il, les pièces justificatives de son utilisation étaient remises eu ministre délégué en charge de la décentralisation. Mais la forme actuelle de la caisse d'avance existe depuis 1997. «

Depuis cette date, c'est cette caisse qui sert de support pour les dépenses politiques du maire », a expliqué Mbaye Touré, qui reconnaît avoir signé les factures tout en sachant que la livraison ne sera pas faite.

« J'ai agi comme j'ai agi tout simplement parce que les fonds en question sont des fonds politiques », a soutenu le directeur administratif et financier de la ville de Dakar. Mbaye Touré est formel : si les receveurs percepteurs de la ville ont laissé faire pendant toutes ces années, c'est parce que « eux comme nous » considèrent que cette caisse n'est rien d'autre qu'un fonds politique.

« De 1994 à maintenant, 7 à 8 percepteurs sont passés à la ville de Dakar. Et je rappelle que ce sont les mêmes justificatifs qui sont produits et acceptés par les comptables publics », a insisté Mbaye Touré.

Ce sont ces fonds, dit-il, qui servent à financer les cérémonies religieuses, les réceptions publiques, les fournitures de denrées alimentaires et toutes autres aides et assistance soumises à la ville de Dakar.

AMADOU MAKHTAR DIOP, MEMBRE DE LA COMMISSION RECEPTION DE LA VILLE DE DAKAR : « CE QUE J'AI SIGNÉ NE CORRESPONDAIT PAS À LA RÉALITÉ »

Amadou Makhtar Diop, un des co-accusés de Khallifa Sall, dit avoir intégré la ville de Dakar en 2008. « Je suis venu, j'ai pris fonction sans faire une passation de service avec mon prédécesseur », a-t-il tenu à rappeler. Amadou Makhtar Diop dit être retrouvé dans une situation où il devait signer les procès-verbaux de réception de fournitures de la ville. « Je signais deux procès-verbaux par mois. Un pour la fourniture de mil et un autre pour la fourniture du riz. Je signais et je m'arrêtais là. J'étais loin de douter que le Gie de Tabar ne recevait pas les montants indiqués », a soutenu Amadou Makhtar Diop, qui ajoute : « Je signais avec désinvolture ». Et le juge de lui demander d'être plus clair. Et Makhtar Diop de préciser : « Oui je signais avec désinvolture, je veux dire que je signais sans faire le contrôle nécessaire ». Malick Lamotte revient à la charge : « Vous voulez dire que ce vous signiez ne correspondait pas à la réalité ? ». « Oui, c'est exactement cela », a répondu Amadou Makhtar Diop.

IBRAHIMA DIAO, MEMBRE DE LA COMMISSION RECEPTION DE LA VILLE DAKAR : « J'AI SIGNÉ SANS SAVOIR LE CONTENU DES PV »

Ibrahima Diao, co-accusé de Khalifa Sall, a dit, à la barre, avoir signé des documents sans se préoccuper de leur contenu. « Je devais signer parce que le maire avait signé. C'est tout », a affirmé Ibrahima Diao qui répondait à une question du juge Malick Lamotte.

Il a rappelé qu'il fait le travail de réception pour l'ordonnateur des dépenses, en l'occurrence le maire Khalifa Sall. Et quand le juge Lamotte lui demande la valeur du document qu'il signe du point comptable, il a répondu sans hésiter : « ma signature ne veut pas dire engagement des dépenses ». Ibrahima Diao d'ajouter : « J'ai attesté avoir reçu du mil sans en réalité recevoir du mil mais c'était la procédure parce que ce sont des fonds politiques ».

KHALIFA SALL DEVANT LA BARRE : « JE SUIS ICI PARCE QUE J'AI DIT NON À UNE OFFRE POLITIQUE »

Le procès Khalifa Sall a repris, hier, avec l'ouverture des débats de fond. Le maire de Dakar a réaffirmé son innocence hier. Devant la barre, Khalifa Sall a dénoncé un « procès éminemment politique » et dit être en prison pour avoir refusé une offre faite en 2012. Ses co-accusés se sont aussi longuement expliqués devant le tribunal.

Chamboulement dans l'ordre de passage des prévenus. Ce n'est pas l'accusée Fatou Traoré, comme l'avait voulu le juge Malick Lamotte, qui a parlé en premier au Palais de justice hier. Mais plutôt Khalifa Sall, « principal prévenu » dans l'affaire de la Caisse d'avance. « Khalifa Sall veut faire une déclaration », a annoncé Me Ousseynou Fall de la défense.

Et quand le maire de Dakar a pris parole, c'est d'abord et avant tout pour remercier le juge Malick Lamotte. « Je vous remercie de m'avoir donné la parole », a dit le maire de Dakar. Il a avoué ne rien savoir en matière de procédures mais dit savoir pourquoi il est attrait devant la justice. « Je suis ici parce que j'ai dit non. J'ai dit non à une offre politique.

J'ai dit non à une proposition politique qui m'a été faite en juin et en septembre 2012. On m'a proposé un marché que j'ai décliné. On a voulu me forcer à accepter en 2014 et ça n'a pas marché.

Donc, monsieur le président, je vous dis et répète, ce dossier est politique, éminemment politique », a expliqué Khalifa Sall, surpris de voir le maire qu'il est attrait devant la barre. « Jamais nous n'avions pensé qu'un maire serait attrait devant vous pour des faits aussi graves », a estimé le député-maire de Dakar. Selon Khalifa Sall, ce genre de procès est une première au Sénégal.

« C'est du jamais vu », lance-t-il, visiblement choqué. « J'ai accepté de venir me défendre et défendre l'honneur de la municipalité pour que l'opinion sache les véritables raisons de mon arrestation », a-t-il soutenu, en insistant que lui et ses co-accusés n'ont commis « aucune malversation, aucun détournement ».

« Nous n'avons touché à aucun franc de l'Etat. Nous avons géré les fonds de la municipalité de manière transparente », s'est défendu Khalifa Sall.

Et quand le procureur l'a interrompu en lui demandant d'aller dans le fond du dossier, le maire de Dakar s'est tu un moment avant de dire ceci, les yeux rivés vers Serigne Bassirou Guèye : « Je ne suis pas quelqu'un qui prend et je n'ai jamais pris de ma vie ».

Khalifa Sall a ajouté, toujours sur un ton ferme : « L'objet de ce procès est de mener un combat politique contre un adversaire. Vous voyez ces messieurs et cette dame qui sont attraits devant vous, ils n'ont rien fait, leur seul tort est d'être des collaborateurs de Khalifa Sall.

Libérez-les et jugez-moi tout seul. J'assume tout ce qu'on leur reproche ». Des propos qui ont indisposé le juge Malick Lamotte qui s'est voulu clair : « Le tribunal est saisi de faits commis par des personnes. Et puis ici, nous ne jugeons pas de faits politiques mais de faits ».

LES TÉMOINS ENTENDUS MERCREDI PROCHAIN

C'est une décision du tribunal : les témoins seront entendus mercredi. « Les témoins à charge comme ceux à décharge seront entendus mercredi », a informé le président du tribunal Malick Lamotte à la reprise du procès hier.

Il leur a ensuite demandé de quitter la salle d'audience. « Vous ne pouvez pas suivre les débats », a dit le juge, s'adressant aux témoins, qui ont aussitôt quitté la salle d'audience.