Sénégal: Yaya Bodian, comptable à la ville de Dakar - « Ces factures étaient juste pour la forme afin de régler un problème comptable »

Devant la barre, il a soutenu que ces factures n'étaient pas destinées à la livraison ». Le juge Malick Lamotte de lui demander à nouveau : « Que signifie une facture sur le plan comptable ? ». Réponse de Yaya Bodian : « C'est une facture qu'on exécute et la livraison doit être faite et payée ».

« Non. Mais comme je vous l'ai dit, ces factures étaient établies juste pour couvrir. Tout le monde savait que la livraison de mil et riz n'allait pas être faite ».

Et quand je suis parti voir Fatou Traoré, trésorière du Gie Tabar, avance Yaya Bodian, je lui ai dit toute la vérité. « Je lui avais dit que les factures, c'était juste pour la forme, pour régler un problème comptable », a-t-il soutenu. A la question de savoir si un comptable est censé établir des factures, Yaya Bodian a été plus que précis.

