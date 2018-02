Sénégal: APR France - Les femmes déterminées à offrir un second mandat au chef de l'Etat

Selon Demba Sow, «l'Apr à une histoire et celle-ci ne saurait être contée sans les femmes et sans Mme Mbacké qui en est une pionnière». Ainsi, le député de la diaspora a appelé à faire bloc derrière «la lionne de l'Apr» pour réélire le président Macky Sall en 2019.

Dans le même sillage, Mme Astou Fall a rappelé aux femmes qu'aucune avancée n'est possible dans la division. Elle a également lancé un appel solennel au président Macky Sall pour «siffler la fin de la récréation» car, dit-elle, «un comité de pilotage n'a nullement sa raison d'être dans le mouvement des femmes Apr de France». Selon Astou Fall, «les ambitions personnelles ne doivent pas primer sur l'intérêt général du parti et de la coalition qui est de faire réélire le président Macky Sall».

Elles sont déterminées à offrir un second mandant au président Macky Sall. Le mouvement des femmes Apr de France s'est réuni à Asnières-sur-Seine, en proche banlieue parisienne, sous la houlette de leur présidente nationale, Sokhna Yaye Awa Diop Mbacké. Objectif ; établir un plan d'actions et de massification du parti en vue de la présidentielle de 2019.

